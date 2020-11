Elisa Fuksas, tradire un uomo per scoprire Dio e combattere il tumore durante la pandemia Covid

10 novembre 2020 a

E' stato tradire un uomo che l'ha avvicinata a Dio. Lo ha raccontato in una intervista a La Repubblica la scrittrice e regista Elisa Fuksas. "La prima volta che ho tradito ha dichiarato - è stata il mio primo atto di consapevolezza della fede, ma non l’ho fatto per sposare l’altro, tanto che poi non mi sono sposata. Da quel punto in poi tutto ha iniziato a parlarmi di questo Mistero che è Dio". Fuksas lo racconta nel libro Ama e fai quello che vuoi (Marsilio) e nel film autobiografico iSola. La scrittrice è reduce da un periodo particolarmente complesso anche per aver dovuto affrontare un tumore alla tiroide di cui si è accorta per una serie di coincidenze.

