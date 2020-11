Anticipazioni Il Segreto di martedì 10 novembre: qualcuno ha sparato a Isabel

10 novembre 2020 a

a

a

Un'altra puntata ricca di colpi di scena della soap opera “Il Segreto" - oggi 10 novembre 2020 - va in onda su Canale5 (dalle ore 16,20).

Nella piazza principale di Punte Viejo si consuma una tragedia. Isabel, che ha accontonato il piano per vendicarsi di Eulalia Castro, ha saputo della gravidanza imprevista di Rosa e delle nozze imminenti tra lei e il figlio Adolfo, va a parlare con Don Ignacio e rimprovera la ragazza per non averla messa subito al corrente del lieto evento. Così cerca di prendere in mano la gestione del matrimonio. Ma, a sorpresa, Inigo Maqueda trova Isabel morta. Qualcuno le ha sferrato un colpo mortale al petto con una pistola.

