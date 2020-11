Stasera in tv, 10 novembre, su Rai5 il film "Il giorno più bello". La trama

10 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, martedì 10 novembre, va in onda su Rai5 il film "Il giorno più bello" (ore 21,15). Pellicola tedesca del 2016, regia di Florian David Fitz, nel cast di questa commedia ci sono Matthias Schweighofer, Florian David Fitz, Alexandra Maria Lara e Rainer Bock. Campione di incassi in Germania, ha riscosso un grande successo e ricevuto diversi premi in patria.

La trama: Andi, ambizioso e bizzarro pianista di 33 anni, e Benno, spensiarato scansafatiche 36enne, hanno una sola cosa in comune: a entrambi è stata diagnosticata una malattia terminale...

