Stasera in tv, 10 novembre, su Rai4 il film "Django Unchained" di Quentin Tarantino. La trama

Stasera in tv, martedì 10 novembre, su Rai4 va in onda un film da Oscar: “Django Unchained” (ore 21,20). La pellicola western di Quentin Tarantino ha vinto due delle mitiche statuette (miglior attore non protagonista e miglior sceneggiatura originale) dopo aver ottenuto cinque nominations.

Omaggio di Tarantino allo “spaghetti western”, genere da lui tanto amato, il film fa suo il nome di uno dei più celebri eroi del cinema italiano western, Django, reso noto dall’inconfondibile volto di Franco Nero nel film di Sergio Corbucci del 1966, e lo riscrive per raccontare la battaglia per la liberazione degli schiavi nel Texas di metà ‘800. Jamie Foxx è un credibilissimo eroe alla ricerca dell’amata perduta mentre Christoph Waltz è un dentista nordeuropeo che prende a cuore la missione del primo e lo aiuta nella difficile impresa. Ma è impossibile non ricordare Leonardo di Caprio nel ruolo del "villain", uno spietato possidente terriero profondamente razzista che si attira la furia di Django.

