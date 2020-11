Gli orologi del Diavolo, brano cult di Vasco Rossi. Beppe Fiorello: "Sarà nelle scene più emozionanti"

L'attore pubblica una foto degli anni Novanta col cantante

Grande successo di ascolti, ieri sera lunedì 9 novembre 2020 su Rai1 per la fiction con Beppe Fiorello, Gli Orologi del diavolo. Oggi, martedì 10 novembre, secondo appuntamento con la fiction che ha come coprotagonisti Nicole Grimaudo e Claudia Pandolfi. Una storia drammatica basata su fatti realmente accaduti.

La musica ha colpito i telespettatori, una colonna sonora con musiche composte da Stefano Lentini ed eseguite dal The City of Rome Contemporary Music Ensemble, mentre la sigla di testa è di Victor Reyes. Nel corso della prima puntata anche due grandi successi della musica italiana come Ogni Volta di Vasco Rossi e Ballo Ballo di Raffaella Carrà, più Mermaid di Fabio Sisti.

Gli orologi del diavolo, successo negli ascolti tv di lunedì 9 novembre 2020 per Beppe Fiorello. Bene Gf Vip 5

Proprio Beppe Fiorello aveva annunciato il brano cult di Vasco Rossi sul proprio account Instagram. L'attore appare col rocker in una foto degli anni Novanta. Ecco il testo, molto eloquente, del post.

"Saranno passati venticinque anni da questa foto insieme carissimo @vascorossi, foto scattata (chissà da chi) nel privée del mitico #hollywood di milano nel pieno degli #anni90, e adesso, dopo tanti anni, la tua OGNI VOLTA che amo profondamente accompagnerà le scene più importanti ed emozionanti della serie #gliorologideldiavolo. Grazie Vasco, ritrovarti in questa foto è stata una grande emozione".

