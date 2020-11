Gli orologi del diavolo, successo negli ascolti tv di lunedì 9 novembre 2020 per Beppe Fiorello. Bene Gf Vip 5

L'esordio della fiction su Rai1 è un trionfo

Grande successo su Rai1 per il ritorno di Beppe Fiorello. Gli orologi del diavolo è stato infatti seguito da 5.2 milioni di spettatori netti per il 21% di share. Gli ascolti di lunedì 9 novembre premiano l'esordio della fiction che stasera, martedì 10 novembre, vedrà la seconda puntata sulla rete ammiraglia Rai.

Sconfitto, ma non vinto, il Grande Fratello Vip 5 su Canale 5 che in una puntata ricca di colpi di scena, ha incassato un risultato notevole. 3.485.000 spettatori pari al 20.1% di share. Il reality ha visto l'eliminazione di Paolo Brosio e, in precedenza, la clamorosa squalifica di Stefano Bettarini appena entrato nella Casa.

