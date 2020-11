Grande Fratello Vip 5, nomination: Stefania Orlando e Massimiliano Morra. Quello che non sanno i gieffini sul televoto

Nella prossima puntata non ci saranno eliminazioni

Le nomination della puntata del Grande Fratello Vip 5, in onda venerdì 9 novembre 2020 in prima serata su Canale 5, vedono Massimiliano Morra e Stefania Orlando finire al televoto. Una puntata ricca di colpi di scena come la squalifica di Stefano Bettarini e l'eliminazione di Paolo Brosio e la sorpresa che questo televoto non sarà ad eliminazione. Cosa che i gieffini non sanno e pensano che uno di loro uscirà nella prossima trasmissione del reality.

Le donne hanno fatto la nomination palesi nominando una donna, così gli uomini. L'unica a non partecipare alle nomination è stata Giulia Salemi, entrata da pochissimo nella Casa.

