Grande Fratello Vip 5, il fuori onda di Patrizia De Blanck: come poteva saperlo? E' a rischio squalifica | Video

Grande Fratello Vip 5, non solo la squalifica di Stefano Bettarini e l'eliminazione di Paolo Brosio nella puntata di lunedì 9 novembre. Adesso nell'occhio del ciclone c'è Patrizia De Blanck che, secondo molti utenti social, avrebbe violato il regolamento del reality di Canale 5.

Telespettatori hanno fatto girare un video che qui proponiamo. La nomination della contessa riservata a Stefania Orlando aveva destato qualche sospetto già durante la diretta. Patrizia nel dare la motivazione per il suo voto, ha detto di aver votato Stefania perché già aveva tanti voti e, quindi, la sua nomination non avrebbe cambiato nulla. Ma come poteva saperlo?

Grande Fratello Vip: Paolo Brosio eliminato. Salvo Francesco Oppini

Antonella Elia ha fatto notare ad Alfonso Signorini la ‘strana’ motivazione. Il conduttore, però, ha ipotizzato che la contessa avesse pronunciato questa frase senza malizia. Ma è stato proprio dopo le nomination che la stessa Patrizia ha ‘confessato’ cosa è successo, parlando proprio con Stefania. Il fuori onda è chiaro: "Io volevo nominare Rosalinda, ho visto che uno, due, tre, quattro voti tutti a te, allora a sto punto…Solo per quello.”

