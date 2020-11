Matrimonio a prima vista 2020, “Ci sei andato subito a letto?”. Anticipazioni stasera 10 novembre Real Time: reunion delle coppie

10 novembre 2020 a

a

a

Va in onda stasera, martedì 10 novembre 2020, la settima puntata di Matrimonio a prima vista Italia 2020. Colpi di scena a non finire. Nel video promo si vede Andrea chiedere a Gianluca: “Ci sei andato subito a letto?”. Andiamo per ordine.

Real Time propone questo nuovo appuntamento col reality dei sentimenti che vede protagonista tre coppie, sei neo sposi in un esperimento sociale seguitissimo dal pubblico televisivo. Le anticipazioni: stasera in onda la reunion delle coppie.

Giorgia e Luca sembrano quella più affiatata ma occhio perché succederà qualcosa che romperà l’equilibrio.

I due hanno iniziato la convivenza nel B&B del di lui e sembrano molto uniti.

Quanto a Nicole e Andrea, c’ stato l’allontanamento di lui e il pianto della ragazza milanese.

Scontri anche tra Gianluca e Sitara che dopo la realizzazione della cartolina hanno avuto un diverbio sulla possibilità di conoscere le rispettive famiglie.

Gianluca ha soprattutto spiegato alla moglie che non gli piace essere sempre criticato e doversi giustificare su tutto.

Nicole e Andrea dopo l’acceso scontro della scorsa puntata in cui cii sono state anche parolacce e lacrime, questa settimana troveranno un punto d’incontro.

Matrimonio a prima vista 2020. Sitara a tavola col cellulare indispettisce Gianluca e arriva la sessuologa | Video

Il pesarese Andrea deciderà di fare un’inaspettata sorpresa alla rossa Nicole: si recherà a Milano, dove lei vive e lavora come contabile.

Ma la novità è quella che riguarda Luca e Giorgia. Come si vede nel promo Luca dirà di essersi stranito di fronte ad una scenata di gelosia della moglie, in occasione dell’incontro con glia altri partecipanti al programma. Vacilla la coppia “positiva” delle scorse puntate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.