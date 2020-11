Stasera in tv, 10 novembre, la fiction "Gli orologi del diavolo" concede il bis: altre due puntate. Le anticipazioni

10 novembre 2020 a

Stasera in tv, martedì 10 novembre, secondo appuntamento su Rai1 con la fiction "Gli orologi del diavolo" (ore 21,25). Un bis dovuto alla riprogrammazione del palinsesto Rai della scorsa settimana dopo il rinvio dovuto alla morte di Gigi Proietti e alla volontà di dedicare una serata all'attore romano appena scomparso.

Due gli episodi anche nella seconda puntata della serie che vede Giuseppe Fiorello protagonista (nel cast anche Claudia Pandolfi e Nicole Grimaudo). Nel primo Marco, costretto da Aurelio a partire per il Sud America, conosce la famiglia del boss e i suoi amici. Marco vorrebbe chiudere con quella storia ma Mario lo convince ad accettare un ultimo lavoro: preparare un’imbarcazione per una consegna speciale. La gendarmérie francese, all’oscuro dell’operazione, arresta Marco e Pablo, il braccio destro di Aurelio che viaggia con lui, al largo della coste francesi. Nel secondo episodio Marco viene condannato a otto mesi di carcere. Mentre divide la sua cella con Pablo, tenta di mettersi in contatto con la polizia italiana, inutilmente. Quando capisce che, se si scoprisse che è un infiltrato, lui e la sua famiglia sarebbero finiti, accetta la condanna in silenzio. Intanto a casa Merani la situazione precipita.

