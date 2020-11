AnimAcustica, secondo album live della band umbra Il bacio della Medusa

Sabrina Busiri Vici 10 novembre 2020 a

a

a

E' uscito “AnimAcusticA”, il secondo album dal vivo del gruppo di rock progressive tutto umbro Il Bacio della Medusa. Il disco è stato registrato durante il concerto organizzato dall’associazione Trasimeno Prog del 19 ottobre dello scorso anno alla Sala del Teatro di Palazzo della Corgna, a Castiglione del Lago. In questo lavoro la band si cala in una dimensione che poco aveva fin qui sperimentato. In quest'occasione ha infatti deciso di arrangiare oltre al materiale più recente anche brani dagli album precedenti in forma acustica. Da annotare che l'album termina con un inedito registrato in studio, “Testamento d’un poeta”.

Diego Petrini, batterista e pianista della formazione, spiega che "il live si è progressivamente plasmato nei mesi precedenti il concerto di Castiglione del Lago grazie ad una serie di unplugged in cui abbiamo sperimentato i nuovi arrangiamenti.AnimAcusticA ha alla base la voglia di tornare all’idea primigenia dei brani che, spogliati della loro veste elettrica, creano

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.