Grande Fratello Vip, Alba Parietti piange con il figlio: "Bacia chi vuoi, non aver paura"

Incontro commovente al Grande Fratello Vip tra Alba Parietti e il figlio Francesco Oppini. Lei lo aspetta fuori dalla porta della casa, lui esce senza sapere chi lo cerca e viene freezzato. L'Alba nazionale piange e inizia un monologo carico di amore e affetto: "Sono contento di questa esperienza che stai facendo, sapevo che ti avrebbe aiutato nella tua carriera di comunicatore. Non avrei immaginato che per dirci delle belle parole sarebbe servito il Grande Fratello".

Francesco, tolto dal freeze, dice la sua: "Vorrei venirti ad abbracciare, non lo faccio mai. Lo farò appena esco". "A volte manca il tempo di dire ti voglio bene a una persona, adesso lo hai capito, il tempo non torna indietro" dice Alba che poi cala l'asso: "Non aver paura. Se vuoi baciare qualcuno come fai con i tuoi amici, fallo. Tommaso(Zorzi, ndr) è un amico a cui va bene". Poi la notizia gliela dà il figlio: "Ho deciso di diventare papà". L'emozione è tangibile.

