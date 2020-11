Grande Fratello Vip, Giulia Salemi smonta flirt con Enock: "I fidanzati sono off limits"

09 novembre 2020 a

a

a

Alfonso Signorini nella casa del Grande Fratello Vip prova a mettere un po' di pepe tra Giulia Salemi ed Enock Barwuah. Ma la bella Giulia si dissocia immediatamente da un possibile flirt con il fratello di Mario Balotelli. Dopo aver visto un video che racconta l’avvicinamento ad Enock l'influencer si è opposta così: "Mi dissocio. Avete già messo musiche che non mi piacciono e mi ricordano qualcosa”, ha spiegato senza nascondere un leggero disappunto.

“Per quanto mi riguarda, sono off limits quelli che sono fidanzati o hanno flirt in corso. Enock è un bellissimo ragazzo come tutti gli altri. Non mi cercate di fare l’accoppiata, ho già dato. Lui è fidanzatissimo, abbiamo fatto una torta insieme per la sua fidanzata. Torno di là da single” ha concluso Giulia. Flirt neanche iniziato che è già stato smontato nella casa dei vip.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.