Grande Fratello Vip, Stefano Bettarini squalificato per bestemmia. Signorini: "Da te non me l'aspettavo"

L'avventura di Stefano Bettarini dentro la casa del Grande Fratello Vip è durata appena tre giorni: nella puntata di lunedì 9 novembre Alfonso Signorini, conduttore del reality show che va in onda su Canale5, gli ha comunicato la squalifica immediata dal gioco. Fatale, all'ex calciatore ed ex marito di Simona Ventura, una bestemmia.

"Le tue parole come avrai capito hanno violato le regole e lo spirito stesso del Grande Fratello, in casi come questi la decisione come sai è inevitabile: Stefano sei squalificato. Nel rispetto di milioni di persone che ci seguono e si sono sentite offese, da un professionista dei reality e da una vecchia volpe come te non me l'aspettavo. Certe espressioni fanno male ed hanno fatto male anche a me come credente" ha detto Signorini. Prima Bettarini, raccontando che non voleva mancare di rispetto, aveva chiesto scusa dicendosi pronto "a qualsiasi cosa".

