L'Eredità, Massimo cade alla prova finale da 25 mila euro. Flavio Insinna, la soluzione è nel cane

Cinque parole da legare nella prova finale de L'Eredità, programma di Rai1 condotto da Flavio Insinna che porta al Tg delle ore 20.

Nella puntata che apre la settimana, quella di oggi lunedì 9 novembre 2020, Massimo si concentra su "mobili", "articoli", "cane", "passare" e "nazionali".

La risposta del concorrente è "valore". Una parola esaltata, nel significato, dallo stesso Massimo e dal conduttore. Ma si capisce subito che su quella parola qualcosa non va, non torna. Non è esatta. Flavio Insinna passa in rassegna "mobili" e "articoli", ma non danno certezze sulla soluzione. Quando arriva al "cane" è il momento della verità: "Che bello il cane che ti fa le feste", dice Insinna. Era "feste" la soluzione. L'appuntamento con L'Eredità è a domani. Per la cronaca, c'erano sul tavolo 25 mila euro.

