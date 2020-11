Stasera in tv 9 novembre, su Rai Premium replica di Tale e quale show

09 novembre 2020 a

a

a

Stasera in tv 9 novembre, su Rai Premium è in programma la replica di Tale e quale show. Come sempre accade di lunedì viene riproposta la trasmissione solitamente condotta da Carlo Conti. Nelle ultime puntate non c'è lui a presentare il programma visto che è alle prese con l'infezione da Covid 19. Dopo un inizio con sintomi lievi, il conduttore ha avuto bisogno del ricovero in ospedale. Nell'ultima puntata si è collegato telefonicamente con lo studio. Nella giornata di oggi, 9 novembre, durante il programma E' sempre mezzogiorno, Antonella Clerici ha sottolineato che Carlo Conti sta meglio, ma ha bisogno di riposare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.