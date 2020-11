Stasera in tv, 9 novembre, su Iris il film "John Q" con Denzel Washington. La trama

09 novembre 2020 a

Stasera in tv - lunedì 9 novembre - su Iris va in onda il film "John Q" (ore 21). Pellicola americana del 20o2, genere drammatico, la regia è di Nick Cassavete. Nel cast ci sono Denzel Washington, Robert Duvall, Kimberly Elise, Anne Heche e James Woods



La trama: John Q. Archibald fa l'operaio in fabbrica e vive per la moglie, Denise e il piccolo Michael. Durante una partita di baseball il figlio ha un collasso: deve sottoporsi con urgenza a un trapianto di cuore, economicamente inaccessibile per le finanze del padre. Quando l'uomo si vede negare dall'assicurazione la copertura delle spese mediche decide di fare qualsiasi cosa per salvare il figlio. Si barrica all'interno del pronto soccorso, tenendo in ostaggio medici, infermieri e pazienti. Polpettone americano politicamente corretto, di quelli realizzati con lo stampino. Uno chiude gli occhi, conta fino a tre e si immagina già cosa accadrà nella sequenza successiva.

