Stasera in tv, 9 novembre, su Rai Movie il film "Brimstone". La trama

Stasera in tv, lunedì 9 novembre, su Rai Movie va in onda il film "Brimstone" (ore 21,10). Pellicola thriller - nata da una sinergia tra Paesi Bassi, Francia, Svizzera, Regno Unito e Germania - la regia è di Martin Koolhoven. Nel cast gli attori Guy Pearce, Dakota Fanning ed Emilia Jones.

La trama: nel Vecchio West, la furia di un brutale predicatore investe la giovane Liz e la sua famiglia. Chi avrà la meglio? La storia è divisa in quattro capitoli: rivelazione, esodo, genesi, castigo. La pellicola, in concorso per il Leone d'oro al miglior film, è stata presentata in anteprima alla 73ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il 3 settembre 2016 suscitando polemiche per le scene di violenza sadica.

