Il funerale di Stefano D'Orazio, i fan accolgono il feretro facendo risuonare le bacchette della batteria

09 novembre 2020 a

a

a

Familiari, amici alla ristretta cerimonia nella Chiesa degli Artisti in piazza del Popolo a Roma. Tantissimi fan fuori e lungo le strade percorse dal feretro. L'ultimo saluto a Stefano D'Orazio, batterista e autore dei Pooh deceduto venerdì sera, si è rivelato un grande e commosso abbraccio al musicista.

C'è tanta folla, composta e con mascherine, in piazza del Popolo per i funerali di Stefano d'Orazio. Ho visto passare i #pooh ed è stato molto commovente #stefanodorazio #funerale #roma pic.twitter.com/8gryS9GiWT — Claudia Viggiani (@claviggi) November 9, 2020

La moglie Tiziana Giardoni: "Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui". Oltre ai componenti dei Pooh con Riccardo Fogli, per l'ultimo saluto - tra i tanti accorsi al funerale - presenti Lorella Cuccarini con il marito, il giornalista Marino Bartoletti, il regista Fausto Brizzi, il comico Roberto Ciufoli con Theodora Bugel. Nella piazza si sono radunati - in maniera composta - centinaia di fan arrivati da tutta Italia. Il feretro è stato accolto dal saluto: "Stefano, Stefano" e sono state fatte risuonare diverse bacchette da batterista. Intonat alcuni dei più celebri brani del gruppo: da "Tanta voglia di lei" a "Pensiero".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.