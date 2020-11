Uomini e Donne, Gianluca diffidente di Dalila. Gianni Sperti: "Lei a lui non piace"

09 novembre 2020 a

A Uomini e Donne - storica trasmissione del pomeriggio di Canale5 condotta da Maria De Filippi - l'esterna tra Gianluca De Matteis e Dalila piace. Dalila è una nuova corteggiatrice che ha provato ad entrare ad Amici (per diventare cantante), senza riuscirci, e dal possibile trono Over si trova a corteggiare Gianluca.

Durante l'esterna lei si apre immediatamente con il tronista romano. In studio poi Gianluca ammette di non fidarsi. Qui irrompe Gianni Sperti: "Secondo me lei a Gianluca non piace. Lui indossa una maschera da perfettino". "Ti sbagli, ho vissuto una bella esterna" risponde subito il tronista immediatamente difeso anche da Dalila: "Non è così, un po' se la tira ma va bene". Dalila resta in pista, mentre

