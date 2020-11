Stasera in tv 9 novembre, su Rai 4 Trono di spade Game of thrones. Le anticipazioni

09 novembre 2020 a

Stasera in tv, 9 novembre, su Rai 4 torna la serie Trono di Spade, Game of Thrones. E' l'ottava e ultima stagione di quella che viene considerata la più bella serie fantasy di sempre. Nelle puntate finali dalla guerra per contenere l'invasione dei non morti allo scontro per stabilire chi governerà sui regni. Siamo alla stretta finale e le emozioni si accavallano con i colpi di scena. Ce la farà Daenerys Targaryen a salvare il regno e a consumare la sua vendetta? Oppure alla fine la spunteranno gli usurpatori? Ormai siamo alle battaglie decisive di quella che è stata una lunga ed interminabile lotta. Nel terzo episodio, La lunga notte, l'esercito dei vivi è schierato fuori dalle mura di Grande Inverno di fronte all'orda dei non-morti: è la battaglia decisiva per la sopravvivenza di tutti i regni.

