Stasera in tv, 9 novembre, su Nove c'è "Riaccendiamo i fuochi": Francesco Panella a Roma

Stasera in tv, lunedì 9 settembre, sul canale Nove terza puntata di "Riaccendiamo i fuochi" (ore 21,25). Lo show culinario con Francesco Panella nato sull’onda della crisi dovuta al Covid. Il format si concentra sulle attività finite sull’orlo del fallimento a causa della recente emergenza sanitaria.

Con la complicità di un parente o un amico del ristoratore in crisi, il presentatore si “infiltra” in incognito nel locale per studiarlo e capire cosa non funziona; poi, una volta “svelatosi” - insieme ad un altro professionista del settore, che a sua volta darà il suo personale giudizio su cosa funziona e cosa no - studia il piano migliore per “riaccendere i fuochi” del locale e aiutarlo a ripartire. Stasera Panella sarà a Roma per aiutare la famiglia che gestisce la Vecchia Osteria del Gelsomino, un locale a conduzione familiare gestito da Tiziana e Lorenzo. Il secret customer della puntata odierna è lo chef Arcangelo Dandini.

