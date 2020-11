Stasera in tv 9 novembre, su Rai 2 il film di spionaggio Kingsman: Secret Service. La trama

09 novembre 2020 a

Stasera in tv, 9 novembre, su Rai 2 è in programma il film dal titolo Kingsman: Secret Service. Inizio alle ore 21.20, azione, realizzato nel 2015, produzione inglese. Alla regia Matthew Vaughn. Importante il cast: Colin Firth, Taron Egerton, Samuel L. Jackson, Mark Strong, Michael Caine, Sophie Cookson, Sofia Boutella, Jack Davenport, Corey Johnson, Jorge Leon Martinez, Neve Gachev, Lee Nicholas Harris, Edward Holcroft. Il tecnico Valentine provoca una minaccia globale. Una organizzazione di spionaggio decide di reclutare un ragazzo di strada per inserirlo nel programma di formazione gestito da Harry Hart, storica spia, sempre molto elegante e dotato di gadget all'avanguardia.

