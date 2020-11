Covid, Iva Zanicchi ricoverata in ospedale: "Ho una polmonite bilaterale"

09 novembre 2020 a

"Sono in ospedale, vi faccio vedere i miei angeli custodi. Oggi c’è una bellissima giornata fuori... voi mi dite che ce la farò, io lo so, ma sentirselo dire fa un certo effetto. Grazie a tutti per i vostri messaggi! Vi abbraccio forte e un bacio". Così sul suo account Instagram Iva Zanicchi, che era in isolamento per il Covid, annuncia di essere ricoverata "all’ospedale di Vimercate - spiega in un video in cui compare con dei tubicini per l’ossigeno nel naso - perché ho una polmonite bilaterale. Io sono fiduciosa, gli altri mi dicono dai vedrai che ce la farai e questo mi spaventa un pò. Ma lo so che ce la farò. Sono tranquilla, so che mi cureranno bene, sono carini. Mi raccomando fate attenzione". Poi la cantante riprende gli infermieri che sono al suo fianco. Agli infermieri chiede: "Dite la verità, secondo voi morirò?". "Noooo", rispondono in coro.

