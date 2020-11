Stasera in tv 9 novembre, su Italia 1 il film Fast & Furious 8. La trama

09 novembre 2020 a

Stasera in tv, 9 novembre, su Italia 1 dalle ore 21.10 è in programma il film dal titolo Fast & Furious 8. Realizzato nel 2017, produzione americana e giapponese, genere azione, vede alla regia F. Gary Gray. Nel cast Dwayne Johnson, Jason Statham, Charlize Theron, Scott Eastwood. La trama. La coppia composta da Dom e Letty è in luna di miele a Cuba. Il resto del team ha finalmente trovato quella che sembra una vita normale. Ma il gruppo viene messo a dura prova quando una donna misteriosa irretisce proprio Dom e lo spinge a tornare di nuovo nel mondo del crimine.

