Covid, Aurora Ramazzotti positiva: "Mai avuta una tosse simile". L'annuncio in tv

"Sono in autoisolamento. Ho contratto il Covid quindi non riuscirò a raggiungervi". Così Aurora Ramazzotti annuncia in diretta a Ogni mattina, trasmissione di cui è inviata su Tv8, di essere positiva al Covid. La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker vive a Milano da sola.

"Mi è arrivata la tosse che io non ho mai. Perciò ho capito che poteva essere lui, anche se ho sperato di no. Questa malattia è molto particolare. Io fortunatamente l’ho capito subito e mi sono isolata". Nei giorni scorsi su Instagram aveva scritto di sentisi "debilitata e scarica". Positivo anche il fidanzato Goffredo Cerza.

