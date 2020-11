Stasera in tv 9 novembre, Grey's Anatomy su La7. Due puntate, le anticipazioni

09 novembre 2020 a

Stasera in tv, 9 novembre, su La7 ancora un doppio appuntamento con la seguitissima serie americana di Grey's Anatomy, sedicesima stagione, inizio alle ore 21.15. La trama. Il primo episodio si intitola L'ultima cena. La festa per l'anniversario di Catherine e Richard prende una brutta piega per il comportamento di Jackson. Catherine, tra l'altro, farà una scelta che finirà con l'influenzare la vita della coppia. Schmitt e Nico intanto vanno a fare visita allo zio dello stesso Schmitt che è in ospizio. La seconda puntata si intitola Concedimi l’ultimo ballo. Andrew usa in nome di Meredith per portare Lauren Riley a consultare la sua paziente Suzanne. Il Grey Sloan assorbe il Pacific Northwest, con tutte le conseguenze del caso. Schmitt e Meredith si occupano di un’anziana ex ballerina di sala il cui cancro si è diffuso in tutto il corpo.

