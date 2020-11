Grande Fratello Vip, la contessa Patrizia De Blanck compie ottant'anni. Festa già iniziata

09 novembre 2020 a

Non mancheranno le sorprese al Grande Fratello Vip questa sera in tv, 9 novembre, su Canale 5. E' infatti il compleanno della contessa Patrizia De Blanck che proprio oggi compie ottanta anni. Il profilo twitter ufficiale della trasmissione fa proprio questo annuncio: non mancheranno le sorprese. Difficile immaginare cosa, ma non sono esclusi incontri particolari per quella che si sta confermando come una delle protagoniste del reality condotto da Alfonso Signorini.

I festeggiamenti del resto sono iniziati già a mezzanotte quando gli inquilini hanno preparato una sorpresa per la contessa che era in confessionale. Appena è uscita ha trovato la casa addobbata ed è iniziata la festa.

