Anticipazione Beautiful dall'America: arriva un nuovo personaggio femminile

Dagli Stati Uniti arriva una ghiotta anticipazione per tutti gli appassionati di Beautiful, la storica soap opera in onda tutti i giorni su Canale5 dalle 0re 13,40. Nelle puntate americane è stato annunciato l'arrivo di un nuovo personaggio femminile: Paris Buckingham.

Anticipazioni Beautiful settimana dal 9 al 14 novembre: tensioni tra Steffy e Thomas

Le indiscrezioni raccontano che sarà l'attrice Diamond White a vestire i panni di Paris Buckingham, sorella di Zoe. Il suo personaggio dovrebbe portare scompiglio nella vita sentimentale di Zoe che in questo momento sta frequentando Carter. Diamond White, 21 anni, è nota negli States per le sue interpretazioni in Empire e in Dear White People oltre che cantante. Ha doppiato la voce di Fuli nel cartoon The Lyon Guard

