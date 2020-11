Fedez e altri artisti impegnati per cercare di aiutare i lavoratori del mondo dello spettacolo. La telefonata con Giuseppe Conte

09 novembre 2020 a

Fedez e altri artisti hanno formato un gruppo di intervento per cercare di aiutare i lavoratori che fanno parte del mondo dello spettacolo e che a causa del Covid 19 sono in grandi difficoltà economiche. Ne ha parlato a Rtl 105. “Il problema non è quando ne usciremo - ha detto - ma oggi che siamo in emergenza. Ci sono delle maestranze, dei lavoratori, figure che hanno grandi competenze, eccellenze che rischiamo di perdere, questo è il problema. Ci sono persone che fanno questo e che rischiano di non esserci più quando ne usciremo, perché stanno cambiando lavoro”. Fedez ha svelato di aver spiegato la situazione al premier Giuseppe Conte quando si sono sentiti telefonicamente, puntualizzando che il grande problema è che non sono arrivati aiuti e che la mappatura della categoria è molto complicata.

