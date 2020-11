Stasera in tv, 9 novembre, su Rai1 inizia la serie "Gli orologi del diavolo": trama e attori

09 novembre 2020 a

Stasera in tv, lunedì 9 novembre alle ore 21.25, inizia su Rai1 la nuova serie "Gli orologi del diavolo". Una storia di grande impatto emotivo tratta da una vicenda realmente accaduta - e liberamente ispirata all’omonimo libro scritto da Gianfranco Franciosi e Federico Ruffo - in cui il protagonista è il primo civile inserito a scopi investigativi in un contesto criminale. Una vita stravolta dagli eventi, passata dalla routine di abile meccanico a quella di uomo al servizio dello Stato infiltrato nel narcotraffico.

Marco Merani, interpretato da Giuseppe Fiorello, è un motorista nautico bravissimo, ha un passato nelle gare off-shore e un presente da costruttore di barche alla foce del fiume Magra. Lo sanno tutti che è il migliore e lo sanno anche dei narcotrafficanti a cui farebbero comodo gommoni che corrono più delle motovedette dei carabinieri e della polizia. Marco mangia la foglia e chiede a Mario, suo amico poliziotto, come deve comportarsi. La polizia in verità sta seguendo questi narcotrafficanti da tempo senza grandi risultati così propone a Marco di collaborare. Ad affiancare Fiorello jr ci sono Claudia Pandolfi, Alvaro Cervantes, Nicole Grimaudo, Fabrizio Ferracane, Carlos Librado, Alicia Borrachero; Marco Leonardi, Roberto Nobile, Ignasi Vidal e Gea Dall’Orto. Alla regia Alessandro Angelini. Gli episodi del crime prodotto da Rai Fiction saranno 8 divisi in 4 puntate.

