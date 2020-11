Stefano D'Orazio, il funerale a Roma: oggi ore 15 l'ultimo saluto al batterista dei Pooh

09 novembre 2020 a

La Chiesa degli Artisti - la basilica di Santa Maria in Montesanto, in piazza del Popolo a Roma - accogliera oggi alle ore 15 l'ultimo saluto a Stefano D'Orazio, storico batterista (e autore) dei Pooh scomparso venerdì sera .Il funerale sarà in forma privata per rispettare le normative anti Covid

Per permettere ai tanti che vorranno rendere omaggio al musicista almeno per un saluto da lontano, il feretro arriverà in Piazza del Popolo dopo un corteo che partirà alle 14.40 da piazza del Campidoglio, passando per via dei Fori Imperiali, piazza Venezia, via del Corso, via del Tritone, piazza di Spagna e via del Babuino, scortato dai motociclisti della Polizia locale di Roma Capitale.

