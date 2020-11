Anticipazioni Beautiful settimana dal 9 al 14 novembre: tensioni tra Steffy e Thomas

09 novembre 2020 a

a

a

Un'altra settimana di colpi di scena e intrighi a Beautiful, da oggi 9 novembre al 14. La storica soap opera americana va in onda ogni giorno su Canale5 dalle ore 13,40.

Anticipazioni americane di Beautiful: Steffy contro Thomas, vuole il fratello in manicomio

Dopo aver discusso con Brooke e aver fatto visita a Flo, Ridge torna da suo figlio e i due - dopo anni di incomprensioni - si riconciliano. Chi invece non perdona Thomas è la sorella Steffy: tra i due drammatico confronto in ospedale. Nel frattempo, il detective Sanchez annuncia a Ridge che Flo potrebbe essere scarcerata e a quel punto portare le sue accuse contro Thomas davanti ad un giudice. Brooke confessa di sperare nel carcere per Thomas e si allena con Bill che cercherà tramite il gps dell'auto di Forrester jr le prove per incastrarlo per il delitto di Emma.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.