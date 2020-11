Live Non è la D'Urso, Guenda all'ex amante Christian Leone: "Perché ti rifai vivo solo ora?". Barbara D'Urso difende la Goria | Video

08 novembre 2020 a

Guenda Goria e più in generale la sua famiglia protagonista nella puntata di domenica 8 novembre di Live Non è la D'Urso su Canale5. Nel salotto di Carmelita prima la concorrente del Grande Fratello Vip eliminata due settimane fa ha avuto un confronto con il padre Amedeo e il fratello Gianamedeo.

Qui i due uomini della famiglia gli hanno ricordato la sua anima a volte un po' aggressiva: "Sì a volte è così, risponde in modo aggressivo - ha detto il fratello della ragazza - la sopportiamo e l'abbiamo imparata ad amare per come è fatta". Guenda ha poi evidenziato un aspetto che caratterizza il padre Amedeo: "Lui è un ex balbuziente, ha imparato a dire tutto d'un fiato tranne che Maria Teresa", ha sottolineato la figlia del giornalista.

Quindi il duro confronto con l'ex amante Christian Leone, tornato a farsi vedere per diffondere alcune voci su Guenda: "Mentre stava con Telemaco stava pure con me, eravamo entrambi sposati", aveva detto alcuni giorni fa Christian.

La figlia di Maria Teresa Ruta ha ammesso: "E' da tanto tempo che non ci vediamo, perché proprio ora, chissà", è la domanda arguta che Guenda rivolge allo stesso Leone.

Ed è qui che Barbara D'Urso interviene proprio a difesa della musicista.

