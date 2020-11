Non è l'Arena, Sileri durissimo: "Soffro pensando ai morti. Siamo in guerra. Me ne frego di Pd, Lega e 5Stelle. Lottiamo per salvare l'Italia" | Video

08 novembre 2020 a

Non è l'Arena, il viceministro alla salute, Pierpaolo Sileri sull'emergenza Covid spara a zero. L'esponente del Movimento 5 Stelle è letteralmente infuriato durante la trasmissione di Massimo Giletti: "Sono i numeri a stabilire se una zona deve essere rossa o arancione. Non si tratta di un colore politico, si tratta di sicurezza nazionale. Non avete idea della mia sofferenza nel pensare ai 38mila morti, ai miei colleghi morti". E urla: "I colleghi mi chiamano ogni giorno per chiedere di fare zone rosse perché non ce la fanno più. Stiamo lottando per salvare l'Italia. Me ne infischio di 5stelle, Pd, Lega: chi se ne frega. Siamo in guerra". Clicca qui per vedere le durissime dichiarazioni del viceministro Pierpaolo Sileri.

