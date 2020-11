Stasera in tv 8 novembre, su Rai2 le serie americane Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans: la trama dei due episodi

08 novembre 2020 a

a

a

Consueto appuntamento su Rai2 con le serie poliziesche americane nella prima serata di domenica. L'8 novembre dalle 21,05 doppio appuntamento, prima con Ncis Los Angeles (undicesima stagione), a seguire Ncis New Orleans (sesta stagione). Doppio episodio avvincente per una serata di azione e indagini nel mondo dei militari statunitensi.

Stasera in tv 1 novembre, su Rai2 le serie americane Ncis Los Angeles e Ncis New Orleans: la trama degli episodi

Per quanto riguarda Ncis Los Angeles, la puntata è intitolata Circolo vizioso: qui Anna torna improvvisamente dalla sua latitanza, per avvertire Callen di un serio pericolo. Darius è sopravvissuto all’esplosione del bunker a Cuba e forse gli sta dando la caccia. A seguire Ncis New Orleans, con l'episodio Dentro la grande mela: un oggetto appartenuto ad una ragazza uccisa quasi venti anni prima, viene ritrovato, a causa di un incendio, nel condotto d’aerazione di un appartamento di New York. Fiato sospeso garantito.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.