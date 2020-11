Stasera in tv 8 novembre, su Italia1 X Men Giorni di un futuro passato. Cast stellare, trama e trailer | Video

08 novembre 2020 a

Azione e fantascienza in prima serata su Italia1 domenica 8 novembre. Alle 21,30 andrà in onda infatti X Men Giorni di un futuro passato, per la regia di Bryan Singer. La storia è ambientata in un futuro post apocalittico più cupo che mai, in cui si assiste al tramonto degli X Men. La guerra scatenata contro di loro con l'ausilio delle Sentinelle ha portato la specie mutante quasi all'estinzione. Il professor Xavier e gli ultimi mutanti ancora vivi non hanno intenzione di soccombere.

Hanno un'unica carta da giocarsi: per cambiare il loro destino possono soltanto intervenire sul passato. Wolverine (Hugh Jackman) viene spedito indietro nel tempo, al 1973 per la precisione. Con lo scopo di fermare, con l'aiuto di un gruppo di giovani mutanti, colui che ha creato le Sentinelle. Contrariamente a quanto accade nella pellicola agli X Men, sono ben lontani dal tramonto gli eroi della Marvel. Nel cast Nicholas Hoult, Halle Berry, Hugh Jackman, Jennifer Lawrence, James McAvoy, Ellen Page, Michael Fassbender, Peter Dinklage e Shawn Ashmore.

