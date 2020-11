Stasera in tv domenica 8 novembre 2020, il film Good People su Rai4: la trama

08 novembre 2020 a

a

a

Grande cinema su Rai4 (canale 21 del digitale terrestre) con il thriller “Good People”, in onda stasera domenica 8 novembre, alle 21.20.

Una coppia in difficoltà economica entra in possesso di una valigetta piena di soldi, rinvenuta nella stanza subaffitatta a un uomo trovato morto per overdose: si tratta della refurtiva di una rapina ai danni di uno spacciatore francese.

Che fare? Dilemmi morali investono due persone comuni mosse dal bisogno, che inevitabilmente si troveranno a combattere con la malavita e con la polizia corrotta in un film coinvolgente che vanta la presenza, nel ruolo di protagonisti, di James Franco e Kate Hudson, affiancati da professionisti come Tom Wilkinson e Omar Sy.

