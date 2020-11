Non è l'Arena, il presunto santone Christian Del Vecchio, il vescovo Giovanni d'Ercole dimesso, l'olio miracoloso: la storia dei misteri | Video

08 novembre 2020 a

Non è l'Arena, la trasmissione di La7, stasera in tv 8 novembre, torna ad occuparsi della vicenda del presunto santone. Il programma condotto da Massimo Giletti aveva sollevato il caso a livello nazionale già nelle scorse settimane, parlando di Christian Del Vecchio. Circa trent'anni, originario di Ponza, in passato si è dichiarato veggente della Vergine. Nel 2013 ha fondato Armalis Madonna Giglio tra le spine, presentata come un'associazione benemerita. Ha trascorso un periodo in un piccolo paesino della provincia di Ascoli Piceno, dove era stato creato anche un luogo di preghiera, oltre che una comunità. Del Vecchio era considerato capace addirittura di guarire malati con l'olio miracoloso che sgorgava dalle sue mani. Una vicenda su cui ha indagato la Diocesi di Ascoli Piceno, ma la settimana scorsa il vescovo Giovanni D'Ercole si è dimesso, senza voler dare spiegazioni alla giornalista di Non è l'Arena. Giletti stasera torna ad occuparsi dell'argomento: il vescovo si è dimesso per questa vicenda? E' stato spinto a lasciare l'incarico? E cosa aveva scoperto indagando sul presunto santone? Guarda il video del vescovo di Ascoli Piceno subito dopo le sue dimissioni.

