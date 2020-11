Domenica live, Alessia Merz tra famiglia e ricordi di Non è la Rai: "Rivalità tra le ragazze? C'era una selezione naturale" | Video

08 novembre 2020 a

Un tuffo negli anni 90 a Domenica live. Ospite del salotto di Canale5 condotto da Barbara D'Urso infatti Alessia Merz, storico volto di Non è la Rai. Alessia ha ripercorso la magia di quegli anni, ricordando appunto una circostanza in cui ha dovuto sostituire Ambra Angiolini: "L'ho fatto per tre giorni ed è stata davvero dura lavorare con l'auricolare con Boncompagni che ti parlava di continuo, Ambra era veramente straordinaria", ha sottolineato.

Alla domanda della D'Urso sul fatto se ci fosse rivalità a Non è la Rai emblematica è stata la risposta di Alessia: "C'era una selezione naturale", ha detto.

Poi sull'abbandono della tv: "L'ho lasciata per la famiglia, ma mi sento appagata - ha spiegato - non è stata una scelta traumatica, volevo occuparmi io dei miei figli e l'ho fatto con piacere".

