Domenica In, Giancarlo Giannini e Mara Venier: spunta in diretta tv il video del film col bacio appassionato

Uno degli ospiti più attesi di Domenica In di oggi, domenica 8 novembre 2020, è stato Giancarlo Giannini. In studio con Mara Venier nel pomeriggio di Rai1, ha raccontato alcuni dei suoi migliori film in una carriera ricca di successi.

Spunta anche un video, e viene mandato in onda in diretta, di un film del passato nel quale c'è un bacio appassionato tra la conduttrice e l’attore. “Sapevo di aver fatto un film con te, ma mi dicevano gli autori di non avere niente come materiale“, dice Mara Venier sottolineando lo scherzetto degli autori.

Giannini ha raccontato della stella che avrà sull’hall of fame a Hollywood unico italiano insieme a Rodolfo Valentino che la prese 120 anni fa. “Molto lo devo a Pasqualino Settebellezze che ha avuto un successo straordinario”, dice Giancarlo Giannini spiegando il successo negli Usa.

