Coronavirus, Mara Venier a Domenica In sugli anziani: "Noi siamo incaz**ti"

Mara Venier e il Coronavirus. A Domenica In nella puntata di oggi, 8 novembre 2020, la conduttrice in diretta su Rai 1 ha parlato della pandemia in relazione agli anziani.

“Qualcuno vorrebbe mettere noi “anziani” dentro una casa, da un lato e senza poter fare niente. Dicono che gli over 65 anni non servono a niente, noi siamo inc**ati”.

In collegamento c'è Selvaggia Lucarelli che interviene: “Che poi la maggior parte degli anziani morti durante la prima ondata hanno perso la vita nelle Rsa. Mio padre ha avuto una malattia importante a 80 anni, ma ora per fortuna vive ancora e ha avuto la possibilità di vedere mio figlio un ragazzo. Non riesco ad essere così cinica nonostante ci sia l’economia da sostenere”. Giovanna Botteri che è presente in studio sottolinea: “Le elezioni per il Presidente degli Stati Uniti d’America si sono giocate tra due persone ultrasettantenni, ma di cosa stiamo parlando”.

