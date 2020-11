Domenica In, Achille Lauro: videomessaggio e due pacchettini per Mara Venier e Giovanna Botteri aperti in studio | Video

08 novembre 2020 a

Ricca di sorprese la puntata di oggi, 8 novembre 2020, di Domenica In. Mara Venier ha raccontato in diretta tv su Rai1, di avere una grande amicizia con Achille Lauro. E' successo mentre in studio, fra gli ospiti, c'era la giornalista Giovanna Botteri. Il cantante ha mandato un videomessaggio dopo che ha saputo della presenza in studio della giornalista, anche lei ammirata dal talento di Lauro.

“Sapevo che entrambe apprezzate il mio lavoro e ho voluto mandarvi un mio pensiero”, ha annunciato Lauro. Entrano così in studio due pacchettini che vengono aperti in diretta tv: dentro due magliette con sopra i titoli delle sue canzoni. “È un mio amico, ci sentiamo davvero molto spesso - ha specificato Zia Mara riferendosi ad Achille Lauro - ed è un ragazzo sensibile davvero”.

