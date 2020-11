Myrta Merlino, novità su La7 dal 15 novembre: arriva L'aria di domenica, sarà duello con Lucia Annunziata

08 novembre 2020 a

Novità su La7 a partire da domenica 15 novembre. Myrta Merlino infatti condurrà anche di domenica il suo approfondimento quotidiano e sarà la mattatrice de L'aria di domenica, dove la giornalista tratterà come sempre i temi di più stretta attualità nel suo consueto stile.

Nel promo la Merlino fa appello all'unità: "Non è il momento di stare soli. Stiamo assieme, facciamoci compagnia. Raccontiamo la politica, l’attualità, la cronaca, ma anche le vostre storie, le grandi e le piccole", ha sottolineato. Accanto alla giornalista napoletana, nel cast del talk show anche Gerardo Greco e Vauro. Il programma andrà in onda alle 14, e di fatto sarà il programma concorrente di Mezz’ora in più, condotto da Lucia Annunziata.

