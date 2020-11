Stasera in tv 8 novembre, su La7 torna Non è l'Arena. Tamponi falsi in Campania, il caso Calabria e il santone dei vip: le anticipazioni

08 novembre 2020 a

a

a

Torna l'appuntamento domenica 8 novembre su La7 con Massimo Giletti a partire dalle 20,30. Il giornalista come sempre condurrà la trasmissione domenicale Non è l'Arena. In primo piano i tamponi falsi in Campania, con ospite in studio il direttore di Tpi Giulio Gambino.

Battibecco tra Massimo Giletti e la sua ex Alessandra Moretti. Lei: "Ma parli solo tu"

Quanto raccontato da Tpi è un sistema diabolico concepito per lucrare sulla salute dei cittadini, approfittando della pandemia in Campania e dell’apparato sanitario regionale in affanno. Un giro d’affari da centinaia di migliaia di euro. Tra gli ospiti Matteo Bassetti, Pierpaolo Sileri, Alessandro Cecchi Paone, Myrta Merlino, Luigi De Magistris, Claudia Terzi, Luca Telese, Saverio Cotticelli e Luigi Cavanna. Ampio spazio anche a quanto sta accadendo in Calabria, dopo le dimissioni del commissario ad acta alla Sanità calabrese, Saverio Cotticelli, e la nomina di Giuseppe Zuccatelli, già travolto dalle polemiche per un video diventato virale nel quale il neocommissario affermava che le mascherine non servono a prevenire il contagio. Si parlerà anche delle proteste della Lombardia, della Campania e della stessa Calabria contro la divisione in zone fatta dal nuovo Dpcm. Tra i temi della puntata anche l’emergenza economica che sta travolgendo il Paese, soprattutto per quanto riguarda i ristoratori e le partite Iva. In studio la testimonianza di Kadisha El Mouziaine. Per il dibattito Nunzia De Girolamo, Massimo Castaldo, Giorgio Locatelli, Guido Crosetto, Pasquale Naccari e Lylli Fazio. Infine nuovi intrecci e rivelazioni sul caso del presunto veggente Christian Del Vecchio: il santone dell’olio miracoloso, fondatore di Amarlis, vicino a molti Vip tra cui l’attrice Adua Del Vesco, concorrente del Grande Fratello: ospiti pure Alessandro Cecchi Paone e la criminologa Roberta Bruzzone. Appuntamento su La7 dalle 20,30.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.