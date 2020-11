Uomini e Donne, Valentina e Germano tornano in studio ed è colpo di scena: anticipazioni registrazione 7 novembre 2020

08 novembre 2020 a

Domani, lunedì 9 novembre 2020, nuova settimana con le puntate di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 del pomeriggio, viene anticipato dal Vicolo delle News, La registrazione è quella del 7 novembre 2020. Gemma Galgani parla con Maurizio dopo la precedente puntata, poi si avvicina a Biagio ma si scopre che non è uscita con alcuno dei due. Armando Incarnato, invece, è uscito con Brunilde ma si dice abbastanza sconvolto dal suo comportamento.

Per Armando ecco quindi Marianna, interessata sia a lui che a Gianluca. Entrambi decidono di farla rimanere. In studio c’è poi un ritorno: quello di Valentina Autiero e Germano. I due dichiarano che la frequentazione non è mai iniziata, che sono riusciti a vedersi solo una volta e che tutte le volte che si sentivano al telefono finivano per litigare. Entrambi chiedono di poter rimanere in studio ma Gianni chiede che sia solo Valentina a rimanere. Germano va via e la Autiero si prende una settimana per pensarci. I dettagli del programma di Maria De Filippi li scopriremo poi ogni giorno dal lunedì al venerdì.

