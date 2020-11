Domenica In, Stefano D'Orazio il video del matrimonio con Tiziana e i retroscena di Red Canzian

Su Rai1 omaggio al batterista scomparso

A Domenica In su Rai1 di oggi, 8 novembre 2020, commosso omaggio a Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh. In collegamento con Mara Venier, Red Canzian ha raccontato oltre che il grande musicista soprattutto l'uomo. E ha rivelato alcuni retroscena, come quando tre anni fa ha deciso di sposarsi.

"Era lo zio, noi tutte con le famiglie. Ricordo e ricordiamo quando ci ha comunicato che si sarebbe sposato con Tiziana". Mara Venier manda in onda sia alcune immagini del matrimonio di Stefano D'Orazio, sia i video del batterista che dice alla futura moglie di tenersi libera per il giorno delle nozze.

"Questo era Stefano - commenta Red - una persona che giocava, consapevolmente. E cosa che decideva sempre sulla sua pelle. Un uomo di grande generosità"

