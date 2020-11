Stefano D'Orazio, la morte ricordata a Domenica In: Red e Roby dei Pooh commossi da Mara Venier: "Onesto, generoso e grande"

08 novembre 2020 a

Domenica In di oggi 8 novembre 2020, Si apre con l'omaggio a Stefano D'Orazio, il batterista dei Pooh morto per Covid. In collegamento da Mara Venier c'è Red Canzian.

"E' un virus bastardo - dice Red - Stefano era fantastico per il suo modo leggero di interpretare la vita. Alla visione imprenditoriale di Stefano a cui dobbiamo tantissimo come Pooh. A me manca la persone che lui era. Quando io mi sono operato al cuore nel 2015 c'era Stefano a darmi conforto con la mia famiglia e lui invece non ha potuto avere niente. Tutto questo mi fa arrabbiare. Tiziana era a poco più di un chilometro e non poteva raggiungerlo. Un uomo di onestà incredibile. Nel 2009 scese dal palco perché riteneva di aver dato tutto. Ho fatto fatica ad accettarlo, ma l'ho sempre apprezzato. Se ne va un familiare"

Poi interviene Roby Facchinetti che racconta gli ultimi momenti: "Un uomo speciale. Una straordinaria generosità, è nel cuore di tutti. Ieri sono stato da solo, volevo solo stare in silenzio e piangere".

