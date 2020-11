Giancarlo Giannini, il figlio morto a 20 anni e il suo dolore: "Ti cambia la vita"

08 novembre 2020 a

Giancarlo Giannini ospite di Domenica In nella puntata in onda su Rai1 oggi 8 novembre 2020. L'attore ha un dolore nascosto che porta dentro di sè da anni.

In una intervista rilasciata Io Donna, Giancarlo Giannini ha raccontato della morte di suo figlio, avvenuta nel 1987 a causa di un’aneurisma. “Per molti la morte di un figlio - ha affermato - mette in discussione l’esistenza stessa di Dio. Ti chiedi: perché lui e non me? Ricevetti la notizia mentre giravo a Milano. Presi un aereo, mi precipitai in ospedale, trovai la madre e il fratello disperati. Ero altrettanto disperato, ma cercavo di confortarli dicendo: ‘Guardate, ora lui sta meglio di noi’”.

Giannini ammette che “quando muore un figlio la vita cambia completamente: diventi diverso, spesso affronti le cose con più ferocia. Ma, se uno ha fede, riesce ad andare avanti, ad accettare che così è la vita“.

