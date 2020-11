Grande Fratello Vip, Dayane Mello provoca Francesco Oppini: "Sei sicuro che non ti piacciono gli uomini?". Bufera in casa | Video

08 novembre 2020 a

Altro litigio tra Francesco Oppini e Dayane Mello all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Una discussione scatenata involontariamente da Tommaso Zorzi. L'influencer infatti ha fatto partire un sondaggio tra i presenti: "Cos'ha dato Francesco al nostro rapporto?" Tra le tante risposte una particolarmente ironica è quella di Dayane, secondo la quale Oppini uscirà dalla Casa con una certa confusione nella sua sessualità. Il figlio di Alba Parietti replica: "E' la tua speranza", la top model piccata va a dormire. Ma non finisce qui, Enock Barwuah viene chiamato per risolvere la situazione, con Oppini che tuttavia ribadisce alla Mellow di tornare a letto. Dayane tuttavia non ci sta: "Oggi dico proprio quello che mi pare", ha commentato.

Dayane Mello provoca Francesco Oppini

La brasiliana quindi inizia a raccontare che la clip del bacio tra lei e Adua ha risvegliato l'eros di molti, tra cui quello di Francesco, il quale ha ripetuto più volte di voler baciare con la lingua Tommaso. Poi tira la bomba: “Allora se hai voglia fallo, io con lei l'ho fatto". Oppini è una furia: "Prenditi la responsabilità di quello che hai detto", ha spiegato. La Mello insiste: "Se sei sicuro che non ti piacciono gli uomini mi puoi dire benissimo che non è così. Però dici in continuazione che vuoi baciare Tommaso", ha aggiunto.

Oppini continua ad attaccare Dayane

Francesco replica che l'ha già fatto e che si tratta solo di affetto come per lei e Rosalinda (ex Adua Del Vesco), ma a dargli fastidio è il tono insinuante che avrebbe la ragazza, lontano dallo scherzo, anche perché a parti inverse la prende sul personale. La discussione poi continua senza Dayane Mello, con Oppini che rimarca la sua diffidenza verso la top model.

